Названа причина задержания главы Гагаузии в аэропорту Кишинева

Генпрокуратура: задержание Гуцул связано с запретом на выезд из страны

Задержание в аэропорту Кишинева главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул связано с запретом на выезд из страны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В результате рутинной проверки при прохождении пограничного контроля было установлено, что она числится в информационных системах со статусом запрета на выезд из страны», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что Гуцул задержана на 72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией совместно с прокурорами Кишинева. Сейчас уполномоченные лица выясняют все обстоятельства произошедшего.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

В начале февраля главу Гагаузии задерживали при прилете в молдавскую столицу без объяснения причин. Ее пропустили только после повторного досмотра.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее Гуцул рассказала о стремлении властей Молдавии ликвидировать Гагаузию.