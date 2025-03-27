Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой надавить на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — написала Гуцул в обращении.

Она добавила, что ее задержали по «абсурдным и политически мотивированным обвинениям».

Гуцул подчеркнула, что ее задержание является лишь звеном в цепи масштабной кампании Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии и ее особого правового статуса.

«Это открытая атака на наши права и свободы, на все, что составляет суть нашей идентичности», — отметила глава автономии.

До этого адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам сообщила, что ее подопечную допросили в качестве подозреваемой.

Ранее депутат Калашников назвал задержание Гуцул необоснованной политической расправой.