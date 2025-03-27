Еще одному оппозиционеру Молдавии запретили покидать страну

Власти Молдавии запретили лидеру оппозиционной партии «Шанс» Алексею Лунгу покидать страну. Об этом он сообщил журналистам в аэропорту Кишинева, передает ТАСС.

Также политик сообщил, что ему предписано явиться на допрос в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК). Лунгу уточнил, что в отношении него не возбудили уголовное дело, «нет никакого решения судьи или прокурора».

«Шанс» входит в оппозиционный блок «Победа» наряду с партиями «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

25 марта в аэропорту Кишинева при попытке покинуть страну задержали главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Молдавии используют методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и составляют конкуренцию президенту страны Майе Санду, при этом они выходят за рамки всех демократических норм и принципов.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.