Песков назвал задержание Гуцул «неприкрытым нажимом» на популярных молдавских политиков

Власти Молдавии используют методы самого неприкрытого нажима на действующих политиков, которые хоть как-то популярны и составляют конкуренцию президенту страны Майе Санду, при этом они выходят за рамки всех демократических норм и принципов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

Он предположил, что молдавские власти во многом копируют поведение Румынии, где «попрали демократию» в случае с кандидатом в президенты Кэлином Джорджеску (его обвинили в незаконном финансировании избирательной кампании. — прим. «Газеты.Ru»).

Песков считает, что официальный Кишинев мог избрать такую же тактику: не обращать внимания на закон, на принципы демократии, на принципы политического плюрализма, оказывать неприкрытое давление на всех политических конкурентов.

Песков подчеркнул, что Россия осуждает подобные действия и считает, что Молдавия должна отказаться от таких методов и предоставить свободу действий всем политическим силам в стране.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть страну. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны.

17 января Гуцул заявляла, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело, возбужденное в отношении Гуцул, в суд 24 апреля прошлого года. Гуцул назвала это дело политическим преследованием.

Ранее сторонники главы Гагаузии Гуцул вышли на митинг после ее задержания.