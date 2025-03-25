Зеленский высказался о соглашении Украины и США по ресурсам

Зеленский: в соглашении по ресурсам нет пункта об участии США в работе АЭС

США предложили Украине большое соглашение по ее ресурсам, которое потребует ратификации в Верховной раде, однако в документе нет пункта об участии Соединенных Штатов в управлении АЭС. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам переговоров делегаций Киева и Вашингтона в Эр-Рияде, сообщает украинский «5 канал».

По его словам, речь идет о «большом» соглашении, которое содержит видение американской стороны.

«Деталей у меня еще нет. Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом собираться и понимать, что это серьезный документ, а такой документ, вероятно, будет нарабатываться сторонами, а потом идти в парламент на ратификацию. Вопроса атомных станций там нет», — сказал глава государства.

До этого издание Financial Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве Украины, написало, что Соединенные Штаты якобы планируют взять под контроль Запорожскую АЭС для разработки месторождений редкоземельных металлов.

На территории Украины действуют три атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская. В октябре 2022 года крупнейшая в Европе Запорожская АЭС перешла под контроль России.

Ранее в США объяснили, почему Украина должна отдать свои ресурсы.