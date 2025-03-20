Стало известно, для чего США нужна Запорожская атомная электростанция

Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов. Об этом пишет издание Financial Times (FT), ссылаясь на высокопоставленные источники в украинском правительстве.

«Администрация Трампа может стремиться использовать атомную станцию для извлечения редких и стратегически важных минералов, находящихся в распоряжении Украины», — отмечается в статье.

Идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских энергетических экспертов. Владимир Зеленский 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.