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США объяснили, почему Украина должна отдать свои ресурсы

Глава минэнерго США Райт: Киеву будет выгодна ресурсная сделка с Америкой
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Mariam Zuhaib/AP

Сделка Украины и США по ресурсам окажется выгодной для Киева. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Думаю, сделку можно было бы заключить быстро. Идея великолепная. Эти ресурсы миллионы лет лежали под землей, и никто ими не пользовался», — подчеркнул он.

Как отметил глава ведомства, Украине будет выгодна совместная добыча минералов с США.

21 марта Financial Times писала, что США добиваются новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны.

Как отмечалось в материале, Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился на подробные положения о том, кто контролирует совместный инвестиционный фонд, а также на владение Соединенными Штатами «другими активами». Речь идет, в частности, об атомных электростанциях.

При этом газета The Independent вовсе пишет, что украинский лидер Владимир Зеленский бросил вызов президенту США Дональду Трампу, не согласившись с его идеей о контроле Америки над атомными электростанциями Украины.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.

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