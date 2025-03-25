В Кремле обозначили условие для вступления Черноморской сделки в силу

Кремль: Черноморская сделка вступит в силу после снятия санкций с РСХБ

Договоренность о реализации Черноморской сделки вступит в силу после снятия санкций с Россельхозбанка. Об этом говорится в заявлении Кремля об итогах встречи экспертных групп России и США.

«Пункты 1 и 2 вступают в силу после: Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», — говорится в документе.

Переговоры делегаций России и США прошли накануне. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи. Согласно документу, Россия и США достигли договоренностей по безопасности судоходства в Черном море и восстановлению экспорта российских сельхозтоваров.

Ранее глава РФПИ назвал Черноморскую сделку успехом России и США.