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Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Кремль: РФ и США в Эр-Рияде договорились о безопасности судоходства в Черноморье
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США достигли договоренностей по безопасности судоходства в Черном море и восстановлению экспорта российских сельхозтоваров. Соответствующее заявление опубликовал Кремль по итогам консультаций в Эр-Рияде.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны согласились на несколько ключевых пунктов. Во-первых, в рамках Черноморской инициативы будет обеспечена безопасность судоходства, запрещено использование коммерческих судов в военных целях, а также будут применяться меры по досмотру судов.

Во-вторых, США согласились содействовать России в доступе к мировым рынкам сельхозпродукции, что позволит снизить страховые расходы и открыть порты для экспорта. Кроме того, стороны договорились о запрете на удары по объектам энергетической инфраструктуры на срок 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления этого срока.

Для вступления соглашений в силу необходимо выполнение ряда условий, включая снятие санкций с Россельхозбанка и его подключение к системе SWIFT, отмену ограничений для экспортеров, страховых компаний и судов, а также возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию.

Кремль также выразил готовность приветствовать поддержку третьих стран в реализации этих договоренностей и подтвердил намерение продолжать работу над созданием «прочного мира».

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

Россию на переговорах представляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В делегацию США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Лавров высказался за диалог с США по всем направлениям.

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