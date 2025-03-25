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Глава РФПИ назвал Черноморскую сделку успехом России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Черноморская сделка станет стратегическим успехом РФ и США
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Черноморская сделка станет стратегическим успехом для России и США. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«И для России, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом», — написал глава РФПИ.

Накануне в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Встреча продлилась в общей сложности 12 часов.

25 марта глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что диалог на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде вышел непростым, но полезным для обеих стран. По его словам, обсуждались разные проблемы. Сенатор отметил, что диалог был насыщенным и весьма полезным как для россиян, так и для американцев.

25 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи. Согласно документу, Россия и США достигли договоренностей по безопасности судоходства в Черном море и восстановлению экспорта российских сельхозтоваров.

Ранее США пообещали помочь России восстановить доступ к мировому рынку сельхозпродукции.

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