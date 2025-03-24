«Как никогда близко к прекращению огня»: Россия и США завершили переговоры по Украине спустя 12 часов

Делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов. Итоговое заявление делегаций ожидается 25 марта.

Целый день переговоров

24 марта в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями США и России. Они продолжались более 12 часов. За это время стороны три раза уходили на перерыв.

Российскую делегацию в этом раунде возглавляли глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Вашингтон представляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также представители аппарата спецпосланника президента Кита Келлога и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца.

Григорий Карасин отметил, что делегации провели «интересное обсуждение злободневных тем», и добавил, что переговоры «идут творчески». Совместное заявление по их итогам ожидается 25 марта.

«Переговоры проходят по-настоящему за закрытыми дверями, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было», — рассказывала представитель МИД России Мария Захарова.

Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ключевую тему обсуждения: «Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос «черноморской инициативы» и всех связанных тем с возобновлением этой инициативы, это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд».

В США подтверждали планы обсудить безопасность судоходства в Черном море.

«Я полагаю, вы увидите ... реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения странами огня по судам в Черном море», — обещал накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News. По его словам, после достижения согласия в этом вопросе можно будет «естественным образом перейти» к полноценному прекращению огня.

Когда ждать перемирия?

В МИД России предостерегли от ожидания прорывов на переговорах в Эр-Рияде, однако в США настроены оптимистично по поводу российско-американского диалога.

«США не вели диалог с Россией три года. Информационный обмен между двумя ядерными державами был на нуле. Для Америки не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — констатировала официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире Fox News.

На брифинге для журналистов она заявила, что «мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

Она также рассказала, что обсуждение разногласий между Россией и Украиной и дальнейшие шаги к устойчивому миру возможны лишь после достижения режима прекращения огня.

«И единственное, что приведет нас к этому, — это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, маневры, переговоры и дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне», — сказала представитель Госдепа.

Дипломат также подтвердила, что в Саудовской Аравии обсуждают мораторий на удары в Черном море: «Цель — полностью восстановить мирную торговую деятельность».

Госсекретарь США Марко Рубио при этом заявил, что некие «другие» страны препятствуют миру в Украине, но, несмотря на это, Дональду Трампу удалось приблизить его.

«Трамп — именно тот президент, который заставил обе стороны сесть за стол переговоров. Пока мы разговариваем, наши команды в Саудовской Аравии встречаются с россиянами и украинцами в надежде добиться результата. И вы, господин президент, сделали это, несмотря на препятствия со стороны других стран», — отметил Рубио.

Одновременно с окончанием встречи американский президент сделал заявление, которым дал понять, что Вашингтон считает встречу в Эр-Рияде подготовкой к переговорам, на которых будут обсуждаться вопросы раздела территории Украины и условия будущего мира. По словам Трампа, США обсуждают с Киевом линии разграничения в контексте завершения конфликта.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция (возможно, речь идет о Запорожской АЭС. — прим. ред.) должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт», — приводит его слова Reuters.

Ранее в Эр-Рияде делегации Украины и США обсудили предложения по защите энергообъектов и критической инфраструктуры.

Делегации США и Украины встретились в Эр-Рияде, дальше — переговоры с РФ. Что будут обсуждать? В Эр-Рияде начались переговоры Украины и США. На них, как сообщали в украинской делегации... 24 марта 00:04

Ожидается, что после встречи американской и российской делегаций в Эр-Рияде пройдет новая встреча между представителями США и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры России и США в Эр-Рияде, назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за диалог с РФ:

«Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд».