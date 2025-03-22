Заявление Зеленского об отсутствии туризма в Крыму назвали ерундой

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии туризма в Крыму не соответствует действительности. Об этом сообщил депутат крымского парламента, член комитета по курортам и туризму Виктор Жиленко в беседе с РИА Новости.

«То, что рассказывает Зеленский, — это полная ерунда», — подчеркнул он.

Жиленко обратил внимание на то, что туристическая инфраструктура Крыма за последние 11 лет кардинально преобразилась.

«Крым превращается в жемчужину России и возвращает себе статус всероссийской здравницы», — отметил депутат.

Жиленко добавил, что на территории Крыма проводят реконструкции набережных, а также возводят гостиницы.

20 марта Зеленский заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма». Однако в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах региона было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Киев результаты голосования не признает.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.