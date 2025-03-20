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Зеленский соврал о туризме в Крыму

Зеленский: в Крыму уже 11 лет нет туризма
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Выступая перед журналистами в Осло, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму якобы отсутствует туризм. Его цитирует телеканал «Соловьев Live».

Глава государства утверждает, что «вся логистика» полуострова «связана с материковой Украиной».

«Вода, транспорт… А что самое главное для туризма? Что важнее всего для туристической отрасли? Крым — это прежде всего уникальная природа. Это море, природа, туризм. А что главное для туризма? Все скажут — туристы. В Крыму нет туризма. В Крыму уже 11 лет нет туризма», — сказал политик.

По его словам, раньше летом полуостров посещали «3 млн туристов, из них 2,8 млн — украинцы».

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что республика готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень.

14 января президент России Владимир Путин заявил, что в Крыму и Севастополе качественно обновляется туристическая инфраструктура.

Также он отметил, что с 2014 по 2024 год Крым посетили свыше 20 млн человек, а Севастополь — порядка 2 млн.

Ранее Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма.

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