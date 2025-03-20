Крым является одним из самых популярных туристических направлений России. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, комментируя слова президента Владимира Зеленского о том, что на полуострове якобы отсутствует туризм, сообщает ТАСС.

В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.

Зеленский, выступая 20 марта перед журналистами в Осло, соврал о туризме в Крыму. Он заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма».

Позже военный корреспондент Александр Коц, комментируя это заявление, выразил мнение, что Зеленский игнорирует реальность, полагая, что достижения Крыма «не могут существовать» под российской юрисдикцией.

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что республика готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень.

Ранее в Крыму заявили, что Украина получит не полуостров, а «дырку от бублика».