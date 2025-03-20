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Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме

Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос принадлежности Крыма
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Shannon Stapleton/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США не поднимал с ним вопрос о территориальной принадлежности Крыма. Его слова приводит «Европейская правда».

Так он ответил на вопрос о том, что американский лидер рассматривает возможность официального признания Крыма в качестве территории России в рамках потенциального мирного соглашения.

»Трамп со мной не поднимал этого вопроса. Мы говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Его интересовало, почему украинцы так любят Крым, потому что он слышал это», – сказал Зеленский.

По словам украинского президента, в разговоре с Трампом он сказал, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что во время телефонного разговора 18 марта президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали территориальные вопросы, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Зеленский призвал найти инструменты против «одного человека» в ЕС.

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