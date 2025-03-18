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Вице-премьер Сербии высказался о предстоящем разговоре Путина и Трампа

Вулин: от беседы Путина и Трампа можно ждать хороший исход
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Susan Walsh/AP

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к позитивному результату. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин, передает РИА Новости.

«Я ожидаю, что будет некий позитивный исход, но не думаю, что все будет решено в одном телефонном разговоре», — сказал он.

В то же время Вулин подчеркнул, что речь может идти не только о конфликте на Украине, но и об отношениях России с Западом.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Венгрии предположили, когда на Украине установится мир.

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