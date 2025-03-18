«Мы должны подписать это соглашение». Трамп перед звонком Путину уверен, что Россия согласится на перемирие

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, но воздержались от комментариев по их содержанию: основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер уверен, что после его разговора с российским коллегой Москва подпишет 30-дневное соглашение о прекращении огня на Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп во вторник, 18 марта, проведут телефонный разговор, который станет их второй беседой после вступления Трампа в должность 47-го президента США. В Кремле подтвердили подготовку переговоров, однако от комментариев по их содержанию воздержались. Разговор состоится в день 11-й годовщины присоединения Крыма к России.

Тем временем американский портал Semafor, ссылаясь на источники, сообщил в понедельник, что в процессе разработки соглашения о прекращении конфликта на Украине администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма частью России. По информации источников, в Белом доме также рассматривали возможность обращения США в ООН с просьбой о признании Крыма российской территорией. Однако представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз заявил, что администрация не брала на себя подобных обязательств и не будет комментировать эту информацию СМИ.

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Ключевые темы переговоров

Президент США первым сообщил о предстоящем во вторник звонке, подчеркнув, что намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг территорий и контроль над атомными электростанциями. Однако главной темой разговора, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, станет урегулирование конфликта на Украине.

Накануне, выступая в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне,

Трамп назвал предстоящие переговоры «крайне важными» и заявил, что они проходят на фоне критической стадии дипломатического процесса.

Он отметил значительные потери среди воюющих сторон и выразил уверенность, что все заинтересованные участники стремятся к прекращению кровопролития.

«У нас будет очень важный телефонный разговор, — ответил Трамп на вопрос, ожидает ли он достижения договоренностей по итогам разговора с Путиным во вторник. — У нас были телефонные разговоры, но мы подходим к критической стадии. И мы хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной».

«Я должен заключить сделку»

По словам Трампа, на линии фронта еженедельно гибнут тысячи людей, что делает достижение договоренности о прекращении огня первоочередной задачей. Он сообщил, что ведет переговоры для спасения окруженных в Курской области украинских солдат, добавив, что его вмешательство помогло избежать их уничтожения.

«Я поговорю с президентом Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать», — рассказал Трамп.

Президент США выразил уверенность, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня: «Они сделают это».

Тем не менее американский лидер признал, что, хотя многие элементы мирного соглашения уже согласованы, остаются нерешенные вопросы: «Многие элементы окончательной договоренности были согласованы, но многие остаются».

В своем посте в соцсети Truth Social он отметил, что перед обсуждением возможного визита Владимира Путина в Вашингтон необходимо окончательно утвердить параметры договоренности.

«Я должен заключить сделку. Я должен подписать сделку, — написал Трамп в соцсети Truth Social. — Мы должны подписать это соглашение, это единственное, о чем я думаю».

Подготовка к перемирию

Переговорный процесс активизировался после встречи делегаций США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта. По итогам обсуждений было опубликовано совместное заявление, в котором Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. В ответ США возобновили передачу разведданных и военную поддержку Украине.

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13 марта Путин, комментируя ситуацию, поблагодарил Трампа за его участие в мирном урегулировании и в целом поддержал инициативу перемирия. Однако российский президент поставил несколько принципиальных условий, касающихся статуса украинских военных, вторгшихся в Курскую область, механизмов контроля за режимом прекращения огня, а также намерений Киева в части продолжения мобилизации. По словам Путина, Москва готова согласиться с предложенным форматом, однако ожидает от Украины и Запада ясных гарантий по этим вопросам.

Предыдущий звонок

Предыдущий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 12 февраля и продолжался почти полтора часа. Лидеры обсудили обмен гражданами России и США, а также ситуацию на Украине. В ходе беседы затронули и другие вопросы, такие как ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа и двусторонние экономические отношения. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, включая организацию личной встречи.

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После разговора президентов начались процессы по возобновлению диалога между РФ и США.

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня, на которых стороны договорились создать условия для полного восстановления и расширения сотрудничества в новых сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, речь шла о снятии искусственных ограничений для работы посольств и других загранучреждений, а также создании рабочих групп для ускоренного разрешения кризиса на Украине. Вскоре после переговоров в Эр-Рияде состоялась встреча в Стамбуле, посвященная вопросам двусторонних отношений и проблемам функционирования посольств в Москве и Вашингтоне.