«По мановению палочки такое не заканчивается». Какое будущее у переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого Путин в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Что Москва и Вашингтон будут делать дальше и как может продвигаться диалог по украинскому вопросу — в материале «Газеты.Ru».

«Есть очень хорошие шансы»

Россия согласна с предложением Соединенных Штатов о прекращении боевых действий на Украине, но это должно привести к установлению долгосрочного мира. С таким заявлением в четверг, 13 марта, выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает саму по себе идею завершения конфликта мирными средствами. Однако, по его мнению, для того, чтобы можно было говорить о 30-дневном перемирии, необходимо учесть ряд нюансов. Россия хочет получить гарантии, что Украина во время перемирия не будет проводить мобилизацию, получать оружие и готовить солдат.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация, чтобы туда поставлялось оружие, чтобы мобилизованные продолжали подготовку? А как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий и какова цена этих приказов?» — спросил Путин.

При этом он поблагодарил Трампа за внимание, которое тот уделяет вопросу урегулирования конфликта. Глава государства допустил, что может созвониться с американским лидером и обсудить предложение о перемирии.

В свою очередь президент США счел слова Путина «многообещающим заявлением». Трамп рассказал, что 13 марта состоялись продуктивные переговоры с Путиным, и, по его мнению, есть хорошие шансы, что конфликт удастся прекратить.

«Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится, но в этот самый момент тысячи украинских солдат полностью окружены российскими военными и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я попросил президента Путина сохранить им жизнь», — написал Трамп на странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер также сообщил, что Вашингтон поднимал вопрос территориальных уступок со стороны Украины по итогам конфликта. Трамп подчеркнул, что «многие вопросы» удалось проговорить.

«Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция (вероятно, Запорожская АЭС. — «Газета.Ru»). Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее многие отдельные вопросы уже были обсуждены», — сказал Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома.

«Конфликт в горячей фазе»

C американской и российской стороны сейчас есть стремление к миру, идет поиск вариантов урегулирования конфликта. Однако сходу этот вопрос разрешить не получится. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

«В конфликте было задействовано огромное количество государств. Сейчас конфликт в горячей фазе и продолжается уже три года и до этого тоже длился на протяжении почти 11 лет. По мановению волшебной палочки такое не заканчивается», — сказал дипломат.

Мирошник пояснил, с какими проблемами столкнутся стороны при перемирии и что требуется для полной остановки боевых действий.

«Предлагаемые варианты, как тридцатидневного перемирия или какая-то заморозка, не дают никакого результата для России. Эти варианты хорошо работают на последующую эскалацию конфликта, просто несколько растянутую во времени, в чем мы абсолютно не заинтересованы. Кроме того, реализовать технически вопросы прекращения огня практически невозможно. У России есть восьмилетний опыт переговоров по вопросам безопасности в Донбассе, где линия боевого соприкосновения была в пять раз меньше. За это время было более 20 договоренностей о режиме прекращения огня, которые срывались украинской стороной. Поэтому когда речь идет о режиме прекращения огня, то это потребует полного разведения сил», — пояснил Мирошник.

По его мнению, предложения США захватывают исключительно «верхнюю часть айсберга». Мирошник уверен, что недостаточно одного желания урегулировать конфликт и стремления к миру у обеих сторон, необходимо выработать системный механизм, чтобы устранить главные причины конфликта.

«На данный момент есть диалог между США и Россией. Украина не демонстрирует стремления к диалогу, это только дипломатические игры. На фоне обстрелов или массированных налетов беспилотников они пытаются признаться американцам в том, как они хотят мира. Это слишком контрастные подходы к попыткам урегулирования. На словах они есть, а на практическом поле нет. Так что в первую очередь важно достичь договоренностей на уровне Москвы и Вашингтона по целому перечню вопросов, не только по вопросу украинского конфликта. Он будет вплетаться в канву восстанавливаемых отношений», — сказал Мирошник.

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После восстановления отношений между Россией и США можно будет переходить к подходам урегулирования украинского вопроса и начать разрабатывать механизмы для выполнения договоренностей, заключил дипломат.

Что дальше?

Конфликт на Украине быстро разрешить не получится во многом из-за разных подходов США и России, считает научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

«Для Трампа очень важно достичь пусть даже хрупкого перемирия, но тем самым заявить, что благодаря его усилиям достигнута большая победа и ему удалось то, что не получалось у его предшественников и политических оппонентов. А далее надеяться, что это перемирие каким-то образом перерастет в более устойчивый мир. То есть для Трампа главное — добиться быстрого успеха, который можно было бы приписать себе. Я допускаю, что он искренне хочет заключить мир, но при этом, наверное, еще думает о своем месте в истории», — сказал Кортунов в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, отметил политолог, российская сторона с самого начала исходила из того, что это конфликт не столько между Москвой и Киевом, сколько между Россией и Западом. По его мнению, именно поэтому Россия стремится не просто к перемирию, а к некому комплексному урегулированию, которое будет включать в себя не только прекращение огня, но и договоренности по новой системе безопасности в Европе.

«Для Трампа это в каком-то смысле политическая спекуляция. То есть быстрые вложения и быстрый результат. А для Путина это долгосрочная инвестиция, пусть и занимает больше времени. Россия стремится к надежным результатам с гарантиями на будущее, пусть и первичные результаты не такие эффектные», – резюмировал Кортунов.

Политолог уверен, что предстоит серьезная переговорная работа между Россией и США, но уже сейчас можно делать оптимистичные прогнозы на будущее:

«Я думаю, что сейчас происходит следующее. Уиткофф в Москве получил развернутую картину российских реакций на договоренности, и сейчас в Вашингтоне идет работа по подготовке ответов. Впоследствии, в зависимости от области совпадающих позиций, будет определено, на каком уровне состоится следующий контакт. Если будет вырисовываться некий компромисс, то мы в ближайшие дни можем получить информацию о телефонном звонке Трампа Путину. А если выяснится, что картина пока не складывается и расхождений слишком много, то, скорее всего, будут контакты на более низком уровне».

Слова против дел

При этом политолог Сергей Маркелов видит основное препятствие для достижения каких-либо конкретных договоренностей в недоверии участников переговоров друг к другу. Такое мнение он высказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Многочисленные предложения появляются только из тотального недоверия всех участников переговоров друг к другу. Украина не верит нам, не верит США, а мы в свою очередь не верим Украине и США. Из этой модели нам всем предстоит выбраться», — считает политолог.

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Маркелов рассказал о двух возможных сценариях развития ситуации:

«Первый сценарий — благоприятный. У участников переговорного процесса, то есть России, США и Украины, будут видны действия, которые подтверждают их слова, тем самым устанавливается доверие. Важно установить доверие хотя бы между двумя из трех участников. Второй сценарий — создать иллюзию, что Россия доверяет другим сторонам переговорного процесса, и на этой иллюзии попробовать выстроить проход к миру, выгодный Москве».

Политолог подчеркнул, что в настоящее время единственный из трех игроков, кто имеет реальное преимущество, — это Россия:

«Россия физическими действиями, то есть наступлениями на фронте, доказывает свою силу. Россия хочет мира на своих условиях, но ей никто не верит, но зато все видят, что из Курской области почти выгнали ВСУ. То есть можно не верить словам, но есть факты».