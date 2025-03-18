В МИД Венгрии предположили, когда на Украине установится мир

Сийярто: Венгрия рассчитывает, что уже через две недели на Украине будет мир

Венгрия рассчитывает, что переговоры между Россией и США по Украине будут успешными и уже через две недели в Европу вернется мир, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Будапеште рады, что переговоры начались. Венгрия связывает встречи США и России, а также Вашингтона и Киева с большими надеждами на скорейшее достижение соглашения о прекращении огня и начало переговоров об урегулировании конфликта.

До этого глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии выразил готовность завершить конфликт в 2025 году.

14 марта президент Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Глава МИД Украины рассказал об обсуждении «географии» размещения миротворцев.