В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

Песков: Путин решительно настроен освободить Курскую область как можно скорее

Появление президента России Владимира Путина в военной форме является сигналом решимости как можно скорее завершить освобождение Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков», — сказал представитель Кремля.

Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой Вооруженных сил России в форме с армейским камуфляжем. Это первое посещение российским лидером Курской области с момента нападения украинской армии на регион.

Политический обозреватель Андрей Пинчук предположил, что президент РФ счел необходимым надеть военную форму, чтобы дать сигнал Западу касательно переговоров на Украине. Таким образом, считает эксперт, Путин напомнил о своей должности Верховного главнокомандующего, непосредственного главы Вооруженных сил воюющей страны.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.