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Политолог объяснил, зачем Путин надел военную форму в штабе в Курской области

Политолог Пинчук: Путин надел военную форму, чтобы послать сигнал Западу
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РИА Новости/POOL

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин счел необходимым надеть военную форму при посещении штаба в Курской области. По мнению эксперта, это некая форма невербального месседжа касаемо альтернативы переговорам по Украине.

«Развилка понятна. Или учет русских требований, или президент принимает другую форму, другую эманацию своей должности. То есть должность Верховного главнокомандующего как непосредственного главы Вооруженных сил воюющей страны. <...> Но плюс еще это, конечно же, ситуация подтверждения успеха действий российских войск на Курском направлении», — сказал Пинчук.

При этом он напомнил, что российский лидер неоднократно надевал военную форму, к примеру, в сентябре 2022 года на учениях «Восток-2022».

Накануне Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Это первое посещение президентом РФ региона с момента нападения на него украинской армии.

В ходе визита Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области изолирована. Глава Генштаба обратил внимание на то, что Киев хотел создать в регионе «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

Ранее стало известно об оставленном в Курской области парке военной техники НАТО.

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