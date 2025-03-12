Путин появился в курском штабе в военной форме и заслушал доклад Герасимова

Президент России Владимир Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщает ТАСС.

Это первое посещение российским лидером Курской области с момента нападения украинской армии на регион.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

В этот же день российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее журналист обратился к тем, кто хочет обвинить Россию в нежелании кончить конфликт.