Президент России Владимир Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщает ТАСС.
Это первое посещение российским лидером Курской области с момента нападения украинской армии на регион.
До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой.
9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.
В этот же день российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.
Ранее журналист обратился к тем, кто хочет обвинить Россию в нежелании кончить конфликт.