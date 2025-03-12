Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область

Путин: к взятым в плен под Курском бойцам ВСУ надо относиться как к террористам

Украинские солдаты, участвовавшие во вторжении в Курскую область и попавшие в российский плен, являются террористами, согласно законам РФ. Об этом во время посещения пункта управления Курской группировкой напомнил президент России Владимир Путин.

«Сейчас только что (начальник Генштаба ВС РФ) Валерий Васильевич [Герасимов] упомянул пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами РФ», — подчеркнул глава государства.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. Сообщалось, что подразделения ВСУ бегут из города.

Кроме того, подразделения группировки российских войск «Север» освободили пять населенных пунктов в Курской области. В министерстве заявили, что российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, группировка ВСУ в Курской области окружена.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на скорейшее освобождение Курской области.