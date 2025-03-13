В Госдуме объяснили, почему страны ЕС отказываются от перевооружения

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему страны Европейского союза (ЕС) отказываются от перевооружения. По его мнению, Европа «присела», поскольку не может вести какие-либо боевые действия без США.

«Чего не хватает Европе, почему они присели? Потому что глобальная система разведки, управления войсками и оружием — это прерогатива киберкомандования США. Без них ни одна страна НАТО воевать не может. Ни один самолет толком не поднимется, ни цели не будут определены, ни одна высокоточная ракета никуда не полетит», — сказал парламентарий.

По его мнению, России необходимо создать аналог глобальной системы разведки, управления войсками и оружием.

4 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

12 марта стало известно, что большинство в парламенте Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе ЕК по перевооружению Европы.

По данным газеты Volkskrant, три из четырех партий, входящих в правящую коалицию — Партия свободы (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC) — выступили против плана по перевооружению ЕС.

Ранее в ФРГ сообщили, что бундесверу не хватает средств для обеспечения обороноспособности.