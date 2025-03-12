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Нидерланды не захотели перевооружать Европу

Volkskrant: в Нидерландах выступили против участия в «перевооружении Европы»
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Большинство в парламенте Нидерландов проголосовало против участия королевства в инициативе Еврокомиссии (ЕК) по перевооружению Европы. Об этом пишет газета Volkskrant.

«Палата представителей (нижняя палата парламента — «Газета.Ru») Нидерландов с небольшим перевесом (73 голоса против 71 — «Газета.Ru») выступила против участия Нидерландов в европейском плане по перевооружению Европы», — говорится в публикации.

По данным газеты, три из четырех партий, входящих в правящую коалицию — Партия свободы (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC) — выступили против плана по перевооружению Европы.

Таким образом, отмечает издание, результаты голосования ставят премьер-министра Нидерландов Дика Схофа в трудное положение, потому что он согласился на реализацию этого плана.

Таким образом, итоги голосования должны заставить Схофа вернуться в Брюссель для корректировки предложения Еврокомиссии. В свою очередь оппоненты главы правительства Нидерландов в коалиции считают, что план «перевооружения» несет большие финансовые риски.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

В конце февраля газета Financial Times писала со ссылкой на европейских чиновников, что страны Евросоюза обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны.

Ранее глава Еврокомиссии резко высказалась о Путине.

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