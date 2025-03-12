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В ФРГ сообщили, что бундесверу не хватает средств для обеспечения обороноспособности

Der Spiegel: бундесверу не хватает боеприпасов и исправной военной техники
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Markus Schreiber/AP

К концу прошлого года бундесвер столкнулся с серьезной нехваткой личного состава, а также значительным износом военной инфраструктуры и нехваткой боеспособной техники. Об этом сообщила военный комиссар ФРГ Ева Хегль, ее слова приводит журнал Der Spiegel.

Военный комиссар уточнила, что к концу прошлого года численность немецкой армии составляла порядка 180 тысяч человек, эта цифра стала на несколько тысяч меньше, чем в 2023 году. Хегль отметила, что цель бундесвера — увеличить личный состав до 203 тысяч человек к 2031 году — становится все менее реализуемой.

Также комиссар обратила внимание на то, что средний возраст военнослужащих составляет 34 года, что означает провальную политику немецких властей по привлечению молодежи в ряды бундесвера.

Среди прочего Хегль заявила, что у армии ФРГ есть серьезные проблемы с инфраструктурой, поскольку казармы находятся в аварийном состоянии. Кроме того, по словам комиссара, не хватает боеприпасов, запасных частей и исправной тяжелой военной техники. Выйти из сложившейся ситуации Хегль предлагает с помощью возвращения призыва на срочную службу.

5 марта представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле заявил, что Германия достигла предела возможностей по передаче оружия Украине, арсеналы пусты.

9 января в ФРГ высказались против требования президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. По словам немецкого лидера, для Германии это означало бы тратить на армию €200 млрд в год. В настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

Ранее в Германии заявили, что Европа чувствует «дыхание Путина».

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