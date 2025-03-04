Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Европы на 800 млрд евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро. Об этом она сообщила на пресс-конференции, трансляция доступна на странице фон дер Ляйен в соцсети X (бывшая Twitter).

«План перевооружения ЕС может мобилизовать около 800 млрд евро для расходов на оборону для безопасной и устойчивой Европы», — отметила она.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

В конце февраля газета Financial Times писала со ссылкой на европейских чиновников, что страны ЕС обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны. Отмечалось, что главы минфинов европейских стран Европы, собравшиеся на заседании G20 в Йоханнесбурге, обсуждают создание банка перевооружения или общего фонда с участием Великобритании.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.