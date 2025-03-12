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Трамп заявил об «обратной стороне» перемирия на Украине для России

Трамп: предложение о перемирии на Украине имеет для РФ «обратную сторону»
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Leah Millis/Reuters

Предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине «имеет для России смысл, но и обратные стороны». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у американского лидера, как он оценивает перспективы получения согласия со стороны Москвы на предложение о перемирии.

«У меня нет оценок, я не говорю категориями шанса. Думаю, это имеет смысл для России, но и много с обратной стороны», — сказал Трамп.

Он добавил, что «ситуация очень сложная».

12 марта агентство Bloomberg писало, что Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако президент РФ Владимир Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». При этом, как утверждают источники агентства, Путин, как предполагается, попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине в целях обеспечить России максимально выгодные условия.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время Трамп должен созвониться с Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о «тяжелых компромиссах» на переговорах с США.

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Переговоры о мире на Украине
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