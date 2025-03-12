Агентство Bloomberg утверждает, что Россия, вероятно, согласится на перемирие

Bloomberg: РФ, вероятно, согласится на перемирие с Украиной со своими условиями

Россия, возможно, согласится на инициативу о 30-дневном перемирии с Украиной, однако президент РФ Владимир Путин намерен убедиться, что условия Москвы «будут включены в соглашение». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Хотя российский лидер, вероятно, согласится на возможные условия перемирия с Украиной, он хочет убедиться, что его собственные условия будут включены заранее», — говорится в сообщении издания.

При этом, как утверждают источники агентства, Путин, как предполагается, попытается затянуть сроки достижения соглашения о прекращении боевых действий на Украине в целях обеспечить России максимально выгодные условия.

Отмечается, что российские представители не обсуждали со своими американскими коллегами «конкретную сделку», на которую Киев согласился во вторник 11 марта в Джидде.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе о предложенном США перемирии с Украиной.

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