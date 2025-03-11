«Прекратить стрелять друг в друга». Как прошли переговоры в Джидде

Украина после переговоров с США согласилась прекратить огонь на 30 дней

Делегации Украины и США завершили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Они начались около полудня и продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время Дональд Трамп должен созвониться с Владимиром Путиным.

Помощь Киеву

США возобновляют помощь Украине, приостановленную после перепалки Владимира Зеленского на переговорах с президентом Дональдом Трампом 28 февраля. Пауза снята, заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц по итогам американо-украинских переговоров в Джидде.

Вашингтон также возобновит обмен разведданными.

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Сделка по ресурсам

На встрече в Саудовской Аравии США и Украина также договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов. Сделка согласована на уровне министерств финансов.

«Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины», — говорится в тексте совместного заявления по итогам встречи.

Прекращение огня

По словам Уолтца, украинская сторона сегодня продемонстрировала готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России. Украинская делегация представила «конкретные шаги и предложения» по завершению конфликта.

«Они сделали конкретные шаги и конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, которое вы можете видеть, подробности которого содержатся в нашем совместном заявлении, которое мы опубликовали вместе. Но мы также вникли в существенные детали того, как эта война будет окончательно прекращена», — сообщил советник журналистам.

Зеленский по итогам переговоров заявил в своем Telegram-канале, что американская сторона «понимает аргументы Украины и принимает ее предложения».

Украинский президент также поблагодарил Трампа за «конструктивный характер диалога».

«Украина принимает предложение [США о временном режиме прекращения огня], мы считаем его позитивным, мы готовы сделать этот шаг. Соединенным Штатам Америки нужно убедить Россию сделать это. Украина готова к миру», — подчеркнул украинский лидер.

«Мяч на стороне РФ»

Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-подхода после переговоров в Джидде подчеркнул, что мяч в вопросе мира теперь на стороне России.

«Украина сделала положительный шаг. Мы надеемся, что россияне будут отвечать взаимностью. Это лучший жест доброй воли, которого мы можем ожидать», — сказал он.

Уолтц в свою очередь добавил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с представителями России.

«Я буду разговаривать с коллегой из РФ в ближайшие дни», — сказал он журналистам.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон ждет положительного ответа со стороны Москвы «как можно скорее».

«Президент (Трамп) ясно дал понять, что он хочет мира. Поэтому мы хотим увидеть его как можно скорее. Мы надеемся, что Россия ответит «да» как можно скорее, чтобы мы перешли ко второй фазе — настоящим переговорам », — заявил он.

По его словам, конфликт на Украине не может быть решен военным путем.

«Военного решения этого конфликта не существует, и путь к окончанию войны, достижению цели президента — это переговоры. Но прежде чем это произойдет, нужно прекратить стрелять друг в друга», — заключил Рубио.

«Мы встретимся с русскими»

Дональд Трамп анонсировал российско-американские встречи по Украине 11 или 12 марта, передает Reuters.

«Надеюсь, президент Путин согласится на это (прекращение огня. — «Газета.Ru»). И, наконец, мы закончим эту ужасную войну, в которой 3 тысячи солдат умирают каждую неделю. Мы встретимся с русскими позже сегодня или завтра», — отметил республиканец.

Трамп добавил, что на этой неделе может обсудить ситуацию с Путиным, и добавил, что «для танго нужны двое».

«Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня. — «Газета.Ru»), и это ознаменует собой 75% пути», — указал политик.

Он также анонсировал «крупную встречу с Россией завтра», передает Bloomberg. Кроме того, Трамп выразил надежду на полное прекращение огня уже в ближайшие дни.

Президент США допустил, что вновь пригласит Зеленского в Белый дом.

«Конечно, абсолютно», — ответил он на вопрос журналистов о том, хотят ли Зеленского видеть в Вашингтоне после перепалки в Овальном кабинете.

Реакция ЕС

Евросоюз приветствовал переговоры Вашингтона и Киева в Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Теперь мяч на стороне России», — отметила она.

ЕС готов сыграть свою полноценную роль в предстоящих мирных переговорах, подчеркнула фон дер Ляйен.