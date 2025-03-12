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Главы МИД пяти стран обсуждают с США план реконструкции сектора Газа

Al Arabiya: главы МИД пяти арабских стран обсуждают с США восстановление Газы
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Mohammed Salem/Reuters

Министры иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Египта обсуждают со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Дохе план реконструкции сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Темой переговоров является восстановление Газы в связи с конфликтом между Израилем и палестинским движением ХАМАС, отмечает агентство.

4 марта лидеры стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) согласовали план восстановления сектора Газа и потребовали от Израиля прекратить свои «агрессивные действия» на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, они выступили против строительства новых еврейских поселений на соответствующих территориях и сноса домов палестинцев. Позже представители движения ХАМАС приветствовали данные инициативы.

До этого Уиткофф заявил, что восстановление сектора Газа может занять до 15 лет. По его словам, только снос и перемещение объектов из разрушенных районов займет порядка пяти лет. Военная операция в Газе сказалась не только на уровне, но и на продолжительности жизни местного населения. Американские ученые из Пенсильванского университета совместно с коллегами из Палестины и Иордана выяснили, что в данном районе показатель средней продолжительности жизни снизился на 40%.

Ранее Трамп допустил расселение жителей сектора Газа в арабских странах.

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