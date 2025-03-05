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ХАМАС приветствовал итоги саммита арабских стран по Палестине

ХАМАС приветствовал план восстановления Газы, принятый на саммите ЛАГ
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Khalil Hamra/AP

Палестинская группировка ХАМАС приветствовала итоги саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в Египте. Заявление движения опубликовано в его Telegram-канале.

«ХАМАС приветствует план восстановления Газы, который приняли лидеры арабских стран в своей итоговой декларации, и призываем обеспечить его успешную реализацию», — говорится в нем.

В группировке добавили, что ценят стремление Египта принять у себя будущую международную конференцию по вопросам реконструкции анклава.

Согласно проекту реконструкции, восстановление сектора Газа займет пять лет, а первый двухлетний план обойдется в $20 млрд.

По итогам саммита лидеры стран ЛАГ приняли декларацию, в которой потребовали Израиль прекратить свои «агрессивные действия» на Западном берегу реки Иордан. Они призвали остановить строительство в этом регионе новых еврейских поселений, снос домов палестинцев и проведение военных операций на территории палестинских населенных пунктов.

В феврале министр обороны Израиля Исраэль Кац заявлял, что страна не допустит создания палестинского государства, которое могло бы поставить под угрозу его собственное существование.

Ранее в МИД России призвали не допускать расселения палестинцев.

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