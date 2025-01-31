Спецпосланник Трампа назвал примерные сроки восстановления сектора Газа

Спецпосланник Трампа Уиткофф: восстановление сектора Газа может занять до 15 лет

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что восстановление сектора Газа может занять от 10 до 15 лет. Его слова приводит Axios.

«Бытует мнение, что за пять лет мы сможем разработать надежный план для Газы. Но это невозможно. Это план восстановления на 10-15 лет», — сказал он.

По его словам, только снос и перемещение объектов из разрушенных районов займет порядка пяти лет.

26 января Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах. По его словам, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II.

25 января портал Axios сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом США в Вашингтоне в первой половине февраля.

Ранее почти 900 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа.