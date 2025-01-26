Трамп допустил расселение жителей сектора Газа в арабских странах

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул американского лидера.

По словам Трампа, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Я хочу, чтобы Египет принял людей. <…> Там (в секторе Газа. — «Газета.Ru») в буквальном смысле слова все разрушено, почти все разрушено <…>. Я бы попробовал поработать с некоторыми арабскими странами и выстроить жилье в другом месте», — сказал президент США.

Журналисты попросили Трампа уточнить, имеет ли он в виду временное решение проблемы. На это американский лидер ответил, что речь может идти как о временном, так и долгосрочном варианте.

25 января портал Axios сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом США в Вашингтоне в первой половине февраля.

19 января глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в рамках работы ни Трамп, ни администрация экс-президента США Джо Байдена не принуждали Израиль принимать подобное решение против воли. По словам главы МИД, страны «работали вместе, чтобы достичь очень важной цели».

Ранее в Израиле заявили, что не потерпят провокаций от ХАМАС.