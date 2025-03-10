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На Западе заявили, что у Киева не будет второго шанса в случае провала переговоров с США

The Economist: в случае провала переговоров с США у Киева вряд ли будет еще шанс
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Nathan Howard/Reuters

Переговоры между Украиной и США не увенчаются успехом, у Киева может не остаться второго шанса. Об этом пишет The Economist со ссылкой на чиновников.

Неудача в переговорах может привести к усилению давления со стороны Вашингтона. В случае сохранения текущего подхода США Украина рискует оказаться в «серой зоне», что вынудит ее применять более жесткие меры, отмечает один из украинских чиновников. Он привел украинскую пословицу: «Яке йихало, тейк й здыбало», что можно интерпретировать как «что посеешь, то и пожнешь».

В случае провала переговоров собеседники считают, что США могут навязать Украине условия, о которых договорятся они и Россия.

До этого британское издание The Times сообщило, что Великобритания оказывает консультационную поддержку Украине в подготовке к переговорам с США в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить повторение конфликта, подобного февральскому инциденту между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Ранее Трамп оценил желание Киева урегулировать конфликт мирным путем.

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