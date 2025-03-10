Times узнала, что Британия помогает Украине подготовиться к переговорам с США

The Times: Британия консультирует Украину по вопросам переговоров с США

Великобритания оказывает консультационную поддержку Украине в подготовке к переговорам с США в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить повторение конфликта, подобного февральскому инциденту между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщает британское издание The Times.

Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл посетил Киев накануне встречи, чтобы проинструктировать украинскую делегацию. Согласно источнику издания, Пауэлл рекомендовал Зеленскому продемонстрировать Вашингтону готовность к компромиссам, подчеркнув, что «главным препятствием к миру остается Россия».

Переговоры направлены на восстановление диалога после скандальной перепалки в Овальном кабинете в феврале, когда Трамп раскритиковал позицию Украины. Британия, выступая посредником, стремится стабилизировать американо-украинские отношения перед ключевой встречей в Джидде.

10 марта Трамп заявил, что Киев пока недостаточно демонстрирует желание к мирному урегулированию.

Ранее в США сделали неожиданное заявление о переговорах России и Украины.