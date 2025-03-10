Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Times узнала, что Британия помогает Украине подготовиться к переговорам с США

The Times: Британия консультирует Украину по вопросам переговоров с США
close
Christophe Ena/Reuters

Великобритания оказывает консультационную поддержку Украине в подготовке к переговорам с США в Саудовской Аравии, чтобы предотвратить повторение конфликта, подобного февральскому инциденту между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщает британское издание The Times.

Советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл посетил Киев накануне встречи, чтобы проинструктировать украинскую делегацию. Согласно источнику издания, Пауэлл рекомендовал Зеленскому продемонстрировать Вашингтону готовность к компромиссам, подчеркнув, что «главным препятствием к миру остается Россия».

Переговоры направлены на восстановление диалога после скандальной перепалки в Овальном кабинете в феврале, когда Трамп раскритиковал позицию Украины. Британия, выступая посредником, стремится стабилизировать американо-украинские отношения перед ключевой встречей в Джидде.

10 марта Трамп заявил, что Киев пока недостаточно демонстрирует желание к мирному урегулированию.

Ранее в США сделали неожиданное заявление о переговорах России и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами