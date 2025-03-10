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Трамп оценил желание Киева урегулировать конфликт мирным путем

Трамп: Киев демонстрирует желание к миру не в той степени, в которой должен
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев пока недостаточно демонстрирует желание к мирному урегулированию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

Журналисты спросили американского лидера, возобновят ли США военную помощь Украине, если Киев подпишет соглашение с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

Трамп предположил, что украинская сторона заключит сделку по ресурсам.

«Но я хочу, чтобы они хотели мира», — отметил он.

Представитель СМИ спросил, как Киев должен продемонстрировать желание мира.

«Сейчас они не показывают этого в той степени, в которой должны. Пока они этого не сделали, но я думаю, что они сделают это. Я думаю, что это станет очевидным в течение следующих двух или трех дней», — сказал Трамп.

9 марта телеканал NBC News сообщил, что США не возобновят поддержку Украины даже в случае подписания соглашения о полезных ископаемых. Кроме того, по информации журналистов, Белый дом добивается прогресса на пути к проведению выборов в республике, а также рассматривает вариант ухода Зеленского с поста президента.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее на Западе сообщили о планах Киева добиться частичного прекращения огня.

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Переговоры о мире на Украине
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