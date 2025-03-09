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Трамп сравнил помощь США Украине с ребенком, у которого отобрали конфету

Трамп: Зеленский при Байдене забирал деньги у США, как конфету у ребенка
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Win McNamee/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский при президентстве Джо Байдена забирал деньги у США, как «конфету у ребенка». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Это было так легко, с тем же самым подходом. И я просто не думаю, что он (Зеленский — «Газета.Ru») благодарен. Мы дали ему, на мой взгляд, $350 млрд», — сказал глава Белого дома.

4 марта администрация Белого дома объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

9 марта телеканал NBC News сообщил, что США не возобновят поддержку Украины даже в случае подписания соглашения о полезных ископаемых. Кроме того, по информации журналистов, Белый дом добивается прогресса на пути к проведению выборов в республике, а также рассматривает вариант ухода Зеленского с поста президента.

Ранее в Госдуме заявили о намерении Украины сорвать миротворческие усилия России и США.

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