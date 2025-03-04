Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине. США пересматривают свою политику

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

Белый дом официально подтвердил приостановку всей военной помощи Украине, сообщает Reuters. Это решение последовало после напряженной встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь.

Представитель Белого дома заявил, что США приостанавливают и пересматривают свою военную помощь Украине, чтобы убедиться, что она способствует мирному решению конфликта.

«Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели», — отметил он.

Также президент Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету приостановить все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

Пересмотр военной помощи

Решение было принято на фоне совещания с рядом высокопоставленных американских чиновников, на котором обсуждался вопрос пересмотра военной помощи Украине.

По данным Axios, в совещании приняли участие госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и другие официальные лица.

В начале марта Уолтц в интервью Fox News заявлял, что американские власти считают, что «терпение американского народа не безгранично, их кошельки не безграничны, запасы и боеприпасы не безграничны». По его мнению, «сейчас самое время поговорить» о дальнейшем будущем помощи.

Уолтц также подчеркнул, что для США неприемлем вариант продолжения украинского конфликта «в течение долгих лет».

«Укусил руку, которая его кормит»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с Fox News заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «укусил руку, которая его кормит».

По ее словам, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский был близок к подписанию сделки о полезных ископаемых, которая могла бы существенно помочь Украине в условиях экономического кризиса, но предпочел отказаться от этого предложения.

«И он укусил руку, которая его кормит», — подчеркнула Левитт.

Она также добавила, что США и американский народ устали финансировать конфликт на Украине.

«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент Зеленский пока попросту не хочет этого», — сказала Левитт.

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