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В Госдуме заявили о намерении Украины сорвать миротворческие усилия России и США

Депутат Бородай: Украина хочет добиться эскалации конфликта
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины пытаются сорвать миротворческие усилия России и Соединенных Штатов, заявил депутат Госдумы РФ, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Парламентарий отметил, что в украинскую армию мобилизуют 18-летних граждан, которых с момента их рождения воспитывали в духе национализма и русофобии. Поэтому, несмотря на рост числа дезертиров и беженцев, немало украинцев продолжает отправляться на фронт.

Бородай подчеркнул, что, с помощью таких скрытых резервов Киев хочет добиться эскалации конфликта.

9 марта находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпримет попытку сорвать переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».

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