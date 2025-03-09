В США раскрыли план Трампа по Украине

NBC: США не возобновят поставки военной помощи Киеву после сделки по минералам

США не возобновят обмен разведданными и военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

«Трамп в частном порядке дал понять своим помощникам, что подписанного соглашения о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления помощи и обмена разведданными», — говорится в публикации.

Кроме того, США добиваются прогресса на пути к проведению выборов на Украине, а также рассматривают вариант ухода Владимира Зеленского с поста президента.

До этого сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США была отменена после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом в начале февраля 2025 года сообщалось, что президент России Владимир Путин и Трамп могут заключить сделку по редкоземельным металлам на Украине.

Позднее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова заключить с США сделку по редкоземельным металлам. По его словам, Киев «абсолютно твердо» настроен продолжать работу с Вашингтоном и надеется, что США продолжат оказывать военную поддержку Украине.

Ранее была названа одна из причин срыва переговоров Трампа и Зеленского в Белом доме.