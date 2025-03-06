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Захарова объяснила, чего хотят добиться Франция и Британия для Украины

Захарова: Франция и Британия намерены добиться передышки для Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Франция и Великобритания собираются добиться передышки для Украины и не допустить обвала фронта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что передышки на фронте для Вооруженных сил Украины неприемлемы, и необходимы твердые договоренности для урегулирования конфликта.

Незадолго до этого агентство Reuters писало, что Франция, Великобритания и Украина намерены за несколько дней завершить разработку мирного плана для США, который предусматривает временное перемирие и долгосрочные гарантии безопасности. По данным издания, план должен «расставить все точки над «i», включая восстановление диалога между Киевом и Вашингтоном.

5 марта газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Стармер готов отправиться в американскую столицу вместе с президентами Франции и Украины. Как выяснили журналисты, поездка может состояться уже на следующей неделе. В рамках визита Макрон и глава британского правительства хотят представить собственный план по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в России пошутили о планах Зеленского отправиться в США вместе с Макроном и Стармером.

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