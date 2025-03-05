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В России пошутили о планах Зеленского отправиться в США вместе с Макроном и Стармером

Депутат Журова посоветовала Зеленскому взять с собой чирлидеров в Белый дом
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Global Look Press

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который может отправиться в Вашингтон вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером, нужно будет взять с собой группу чирлидинга. Такой шуткой на сообщения в СМИ о совместной поездке лидеров в США отреагировала депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Очень хочется пошутить на эту тему и сказать, что, наверное, нужно еще группу чирлидинга позвать — шоу продолжается», — подчеркнула она.
По словам Журовой, Макрон и Стармер намерены отправиться в Вашингтон вместе с Зеленским для того, чтобы иметь возможность впоследствии решать европейские экономические проблемы за счет Украины.

5 марта сообщалось, что Стармер и Макрон готовы вместе с Зеленским отправиться в США, чтобы предоставить план урегулирования конфликта на Украине.

Белый дом, отмечалось в сообщении газеты, был возмущен словами президента Зеленского, сделанными ранее, о том, что соглашение о прекращении войны «еще очень, очень далеко».

Ранее эксперт оценил вероятность ухода Зеленского.

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