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Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни

Reuters: Британия и Франция скоро намерены представить США план по Украине
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Франция, Великобритания и Украина намерены за несколько дней завершить разработку мирного плана для США, который предусматривает временное перемирие и долгосрочные гарантии безопасности. Об этом сообщили европейские дипломаты агентству Reuters.

По словам высокопоставленного дипломата, план должен «расставить все точки над «i», включая восстановление диалога между Киевом и Вашингтоном. Отношения сторон резко ухудшились после конфликта президентов 28 февраля, что привело к приостановке военной помощи и разведданных со стороны США.

«Мы рассчитываем на реализацию плана в течение нескольких дней, а не недель», — подчеркнул источник.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. Кроме украинского лидера Владимира Зеленского, в обсуждении принимали участие премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные лица.

Позднее стало известно, что по итогам встречи в Лондоне европейские лидеры признали неготовность помогать Украине без поддержки США и призвали Киев наладить отношения с Вашингтоном. В Евросоюзе заявили, что гарантии безопасности Украины должны быть разработаны совместно с Соединенными Штатами.

Ранее Медведев раскритиковал планы Франции и Британии по урегулированию на Украине.

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