В настоящий момент Европа находится на пороге смены мирового порядка. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает газета El Pais.

«Сейчас происходит смена эпох, что на дипломатическом языке называется изменением мирового порядка», — сказал он.

По словам главы МИД Испании, ЕС и США исторически сотрудничают. Альбарес выразил надежду, что их сотрудничество продолжится.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Европа сама виновата в обострении отношений с американскими властями.