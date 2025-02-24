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«Захотят вернуться — пожалуйста»: Путин высказался об участии ЕС в переговорах по Украине

Путин назвал участие Европы в переговорах по Украине востребованным
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» заявил о том, что участие европейских стран в переговорах по урегулированию на Украине востребовано.

«Европа сама отказалась от переговоров с Россией, захотят вернуться — пожалуйста», — заявил он.

Политик добавил, что некоторым лидерам Европы «трудно отруливать» от своих обещаний Украине, не теряя лица. В том же интервью глава государства назвал реакцию Европы на российско-американские контакты «эмоциональной» и «лишенной практического смысла» и отметил, что члены ЕС ничего не могут требовать от Москвы.

24 февраля, в трехлетнюю годовщину начала СВО, ЕС принял 16-й пакет антироссийских санкций, направленный на «жизненно важные секторы российской экономики». Европейцы усилили ограничения, касающиеся перевозки грузов, импорта и экспорта товаров в РФ, банковской сферы, в том числе использования SWIFT. Теперь в ЕС не смогут работать еще восемь российских СМИ. Также под санкции попали известные россияне и крупные бизнесмены.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин объяснил, почему переговоры в Эр-Рияде не приблизили мир на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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