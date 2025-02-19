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Путин заявил, что ЕС сам виноват в обострившихся отношениях с США

Путин: Евросоюз сам виноват в обострении отношений с США
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Европейские страны сами виноваты, что в их отношениях с Соединенными Штатами возникли осложнения, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Что касается евроатлантических отношений, мы сюда не вмешиваемся. Мы не спекулируем на вопросах, которые возникают между США и их союзниками. Но, если говорить об этих союзниках, они сами виноваты в том, что сейчас происходит», — сказал российский лидер.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине.

Американскую делегацию возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск назвал бессмысленными расходы США на оборону Европы.

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