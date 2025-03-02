Новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». Об этом в ходе интервью для медиахолдинга «Красная звезда» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, на смену бывшему президенту США Джо Байдену и его команде пришли люди, которые готовы руководствоваться здравым смыслом при принятии решений. В частности, они выступают за мир на Украине и завершение боевых действий.

«Кто требует «продолжения банкета» в виде войны? Европа», — подчеркнул дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на территории Европы зародилось большинство трагедий из тех, которые случились за последние пять веков. При этом ответственность за эти конфликты лежит именно на местных политиках, так как Вашингтон не играл в них никакой подстрекательской роли.

Как сказал Лавров, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

Также дипломат обратил внимание, что действующий президент США хорошо разбирается в происходящем. В частности, об этом свидетельствуют слова американского лидера о необходимости добиться согласия сторон при урегулировании украинского кризиса.

«Он себя ведет корректно», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Европа сама виновата в обострении отношений с американскими властями.