Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что он якобы хочет мира.

По его словам, сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном могла бы стать «первым шагом к миру и гарантиям безопасности» для украинского государства.

«У нас тяжелая ситуация, но я уважаю солдат. Я не могу сказать «Стойте!», потому что никто не остановится. Мы хотим справедливый и продолжительный мир. Хорошо, не НАТО – давайте строить НАТО в Украине», — добавил украинский лидер.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

В тот же день Зеленский заявил, что Украина, Европа и Соединенные Штаты должны присутствовать в ходе переговоров с Россией, чтобы мирное урегулирование не было обрамлено словами о «нормализации, перезагрузке или примирении».

Ранее США отказали Украине в «значительных» гарантиях безопасности.