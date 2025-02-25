Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину.

Президент РФ отметил, что Зеленский уклоняется от этих переговоров, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. А отмена военного положения вызовет необходимость проведения президентских выборов на Украине.

При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю. Рейтинг его основного политического соперника, экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в два раза выше. Кроме того, Залужного могут поддержать другие политические деятели, в том числе бывшие президенты и бывшие премьеры.

Путин указал, что возможные грубые подтасовки выборов мало помогут Зеленскому.

24 февраля Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.